Танки, БМП та гаубиці: Залужний розповів, що потрібно, щоб вийти на кордони 23 лютого

Цитата

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого", - сказав він.

Деталі

Залужний наголосив, що він отримує зброю, але "це менше, ніж те, що потрібно". Він додав, що з наявними ресурсами ЗСУ не може проводити нові великі операції, хоча зараз військові працюють над однією з них і вона "вже на підході".

Відповідаючи на запитання, чи стримують західні союзники Україну від наступу на Крим, головнокомандувач повідомив, що для того, щоб дістатися кордонів півострова, необхідно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Звільнення цього міста дало б змогу військовим мати повний вогневий контроль сухопутного коридору до Криму, ЗСУ змогли б "обстрілювати Кримський перешийок тими ж HIMARS, і так далі".

"Я можу розрахувати, виходячи з поставленого завдання, який ресурс потрібен для формування боєздатності.

Ми говоримо про масштаби Першої світової війни, як мені сказав Ентоні Радакін (глава оборонного відомства Великої Британії, - ред.). Коли я сказав йому, що британська армія випустила мільйон снарядів під час Першої світової війни, мені відповіли: "Ми втратимо Європу. Нам не буде на що жити, якщо ви випустите стільки снарядів". Коли кажуть, що ми отримуємо 50 000 снарядів, люди, які рахують гроші, падають у непритомність. Найбільша проблема в тому, що у них цього насправді немає", - підсумував він.

Нагадаємо

6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що у ЗСУ та ​​секторі безпеки і оборони достатньо людей, але країні необхідна зброя. За його словами, партнери знають про перелік необхідного озброєння для України.

Він також повідомив, що швидше за все у січні відбудеться восьме засідання у форматі "Рамштайн".