Танки, БМП та гаубиці: Залужний розповів, що потрібно, щоб вийти на кордони 23 лютого

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20685 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 53375 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 92256 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 143002 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 167855 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 344468 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219293 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193337 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 328337 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459022 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 39598 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 38398 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 32464 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 30279 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 32505 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 344468 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 328337 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 545901 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 676662 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 696652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77138 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114238 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199273 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225299 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218305 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Танки, БМП та гаубиці: Залужний розповів, що потрібно, щоб вийти на кордони 23 лютого

Танки, БМП та гаубиці: Залужний розповів, що потрібно, щоб вийти на кордони 23 лютого

Київ • УНН

 • 639032 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що для того, щоб вийти на кордони 23 лютого, йому потрібно 300 танків, приблизно 700 БМП та 500 гаубиць, передає УНН.

Цитата

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого", - сказав він.

Деталі

Залужний наголосив, що він отримує зброю, але "це менше, ніж те, що потрібно". Він додав, що з наявними ресурсами ЗСУ не може проводити нові великі операції, хоча зараз військові працюють над однією з них і вона "вже на підході".

Відповідаючи на запитання, чи стримують західні союзники Україну від наступу на Крим, головнокомандувач повідомив, що для того, щоб дістатися кордонів півострова, необхідно подолати відстань у 84 км до Мелітополя. Звільнення цього міста дало б змогу військовим мати повний вогневий контроль сухопутного коридору до Криму, ЗСУ змогли б "обстрілювати Кримський перешийок тими ж HIMARS, і так далі".

"Я можу розрахувати, виходячи з поставленого завдання, який ресурс потрібен для формування боєздатності.

Ми говоримо про масштаби Першої світової війни, як мені сказав Ентоні Радакін (глава оборонного відомства Великої Британії, - ред.). Коли я сказав йому, що британська армія випустила мільйон снарядів під час Першої світової війни, мені відповіли: "Ми втратимо Європу. Нам не буде на що жити, якщо ви випустите стільки снарядів". Коли кажуть, що ми отримуємо 50 000 снарядів, люди, які рахують гроші, падають у непритомність. Найбільша проблема в тому, що у них цього насправді немає", - підсумував він.

Нагадаємо

6 грудня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що у ЗСУ та ​​секторі безпеки і оборони достатньо людей, але країні необхідна зброя. За його словами, партнери знають про перелік необхідного озброєння для України.

Він також повідомив, що швидше за все у січні відбудеться восьме засідання у форматі "Рамштайн".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41