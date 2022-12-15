Танки, БМП и гаубицы: Залужный рассказал, что нужно, чтобы выйти на границы 23 февраля

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"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, абсолютно реально выйти на рубеже 23 февраля", – сказал он.

Детали

Залужный отметил, что он получает оружие, но "это меньше, чем нужно". Он добавил, что с имеющимися ресурсами ВСУ не может проводить новые крупные операции, хотя сейчас военные работают над одной из них и она "уже на подходе".

Отвечая на вопрос, сдерживают ли западные союзники Украину от наступления на Крым, главнокомандующий сообщил, что для того, чтобы добраться до границ полуострова, необходимо преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя. Освобождение этого города позволило бы военным иметь полный огневой контроль сухопутного коридора в Крым, ВСУ смогли бы "обстреливать Крымский перешеек теми же HIMARS, и так далее".

"Я могу рассчитать, исходя из поставленной задачи, какой ресурс нужен для формирования боеспособности".

"Мы говорим о масштабах Первой мировой войны, как мне сказал Энтони Радакин (глава оборонного ведомства Великобритании – ред.). Когда я сказал ему, что британская армия выпустила миллион снарядов во время Первой мировой войны, мне ответили: "Мы потеряем Европу. Нам не на что будет жить, если вы выпустите столько снарядов". Когда говорят, что мы получаем 50 000 снарядов, люди, считающие деньги, падают в обморок. Самая большая проблема в том, что у них этого действительно нет", - подытожил он.

Напомним

6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ и секторе безопасности и обороны достаточно людей, но стране необходимо оружие. По его словам, партнеры знают о перечне необходимого вооружения для Украины.

Он также сообщил, что, скорее всего, в январе состоится восьмое заседание в формате "Рамштайн".