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Уряд виділив кошти на закупівлю військової техніки та озброєння на 2023 рік

Уряд виділив кошти на закупівлю військової техніки та озброєння на 2023 рік

Київ • УНН

 • 676248 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Уряд України виділив 300 млрд гривень на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і техніки. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Facebook, передає УНН.

Цитата

"За 11 місяців цього року Уряд виділив 245 млрд грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і техніки. Наступного року бюджет на такі закупівлі збільшено до 300 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

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Доповнення

Денис Шмигаль також повідомив, що сім найрозвиненіших країн світу виділять 32 млрд доларів для України, що становить 85% від дефіциту бюджету.

До того ж Україна від міжнародних партнерів отримає 1,5 мільярда доларів для відновлення енергосистеми. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням.

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