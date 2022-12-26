Уряд виділив кошти на закупівлю військової техніки та озброєння на 2023 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Уряд України виділив 300 млрд гривень на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і техніки. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Facebook, передає УНН.
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"За 11 місяців цього року Уряд виділив 245 млрд грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і техніки. Наступного року бюджет на такі закупівлі збільшено до 300 млрд грн", — йдеться у повідомленні.
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Доповнення
Денис Шмигаль також повідомив, що сім найрозвиненіших країн світу виділять 32 млрд доларів для України, що становить 85% від дефіциту бюджету.
До того ж Україна від міжнародних партнерів отримає 1,5 мільярда доларів для відновлення енергосистеми. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням.