Правительство выделило 200 млн грн на реконструкцию взлетной полосы аэропорта "Днепр"

“Мы сегодня принимаем решение касательно представлению министра инфраструктуры Владимира Омеляну о направлении 200 млн грн на начало проектных работ и будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта „Днепр“ в городе”, — отметил премьер.

Члены правительства поддержали это предложение в ходе заседания.

Напомним, ранее сообщал УНН, что в этом году в Украине начнут строить новый аэропорт в г. Соленое Днепропетровской области, который разгрузит аэропорты г. Днепр и г. Запорожье.