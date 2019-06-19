Правительство выделило 200 млн грн на реконструкцию взлетной полосы аэропорта "Днепр"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Правительство приняло решение о выделении 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта “Днепр”. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
“Мы сегодня принимаем решение касательно представлению министра инфраструктуры Владимира Омеляну о направлении 200 млн грн на начало проектных работ и будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта „Днепр“ в городе”, — отметил премьер.
Члены правительства поддержали это предложение в ходе заседания.
Напомним, ранее сообщал УНН, что в этом году в Украине начнут строить новый аэропорт в г. Соленое Днепропетровской области, который разгрузит аэропорты г. Днепр и г. Запорожье.