Уряд виділив 200 млн грн на реконструкцію злітної смуги аеропорту "Дніпро"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Уряд ухвалив рішення про виділення 200 млн грн на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту “Дніпро”. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні ухвалюємо рішення за поданням міністра інфраструктури Володимира Омеляна про направлення 200 млн грн на початок проектних робіт і будемо докладати зусиль для реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту „Дніпро“ в місті”, — зазначив прем’єр.
Члени уряду підтримали цю пропозицію в ході засідання.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що цього року в Україні почнуть будувати новий аеропорт в м. Солоне Дніпропетровської області, який розвантажить аеропорти м. Дніпра і м. Запоріжжя.