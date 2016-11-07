Правительство Великобритании начало готовить законопроект для запуска процедуры Brexit

"Правительство уже готовит первый проект нового закона для введения в действие статьи 50, начала процесса выхода из ЕС", - говорится в сообщении.

По информации издания, законопроект будет представлен парламенту. Отмечается, что правительство должно было начать работу над законопроектом сейчас, чтобы иметь достаточно времени "протолкнуть" его через парламент до конца марта 2017 года.

Как сообщал УНН, 3 ноября Высокий суд Англии принял решение, что британское правительство нуждается в одобрении парламента для того, чтобы инициировать процесс выхода страны из Европейского Союза.