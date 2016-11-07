Уряд Великої Британії почав готувати законопроект для запуску процедури Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Уряд Великої Британії почав готувати перший законопроект, який запускає процедуру виходу країни з Європейського союзу. Про це повідомляє британський телеканал Sky News, передає УНН.
“Уряд уже готує перший проект нового закону для введення у дію статті 50, початку процесу виходу з ЄС”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, законопроект буде представлений парламенту. Зазначається, що уряд повинен був почати роботу над законопроектом зараз, щоб мати достатньо часу “проштовхнути” його через парламент до кінця березня 2017 року.
Як повідомляв УНН, 3 листопада Високий суд Англії ухвалив рішення, що британський уряд потребує схвалення парламенту для того, щоб ініціювати процес виходу країни з Європейського Союзу.