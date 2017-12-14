Правительство усовершенствовало механизм проведения госэкспертизы и отбора инвестпроектов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм проведения государственной экспертизы и отбора инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, передает УНН.
"13 декабря правительство приняло решение, которым продолжается внедрение централизованной системы управления государственными инвестициями и объективной оценки инвестиционных проектов, для реализации которых предоставляется государственная поддержка", - говорится в сообщении.
Как отмечается, решение правительства позволит усовершенствовать порядок отбора и проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов, путем усиления ответственности органа, который проводит такую экспертизу, и субъекта инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционный проект. Также вводится четкое распределение функций между субъектами проведения отбора, государственной экспертизы и оценки инвестиционного проекта, для реализации которого предоставляется государственная поддержка.
В частности, предусматривается: осуществление анализа представленных документов на стадии экспертизы, что позволяет вовремя провести оценку экономической эффективности проекта, показатели которой влияют на заключение государственной экспертизы инвестиционного проекта; упорядочение сроков рассмотрения инвестиционного проекта для предоставления заключения государственной экспертизы, а именно уменьшение срока до 40 календарных дней против 40 рабочих дней и тому подобное.
Как сообщал УНН, в профильном комитете ВР рассказали, что мешает притоку инвестиций в энергосектор Украины.