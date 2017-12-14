Правительство усовершенствовало механизм проведения госэкспертизы и отбора инвестпроектов

"13 декабря правительство приняло решение, которым продолжается внедрение централизованной системы управления государственными инвестициями и объективной оценки инвестиционных проектов, для реализации которых предоставляется государственная поддержка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение правительства позволит усовершенствовать порядок отбора и проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов, путем усиления ответственности органа, который проводит такую ​​экспертизу, и субъекта инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционный проект. Также вводится четкое распределение функций между субъектами проведения отбора, государственной экспертизы и оценки инвестиционного проекта, для реализации которого предоставляется государственная поддержка.

В частности, предусматривается: осуществление анализа представленных документов на стадии экспертизы, что позволяет вовремя провести оценку экономической эффективности проекта, показатели которой влияют на заключение государственной экспертизы инвестиционного проекта; упорядочение сроков рассмотрения инвестиционного проекта для предоставления заключения государственной экспертизы, а именно уменьшение срока до 40 календарных дней против 40 рабочих дней и тому подобное.

Как сообщал УНН, в профильном комитете ВР рассказали, что мешает притоку инвестиций в энергосектор Украины.