Уряд вдосконалив механізм проведення держекспертизи та відбору інвестпроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Кабінет міністрів України вдосконалив механізм проведення державної експертизи та відбору інвестиційних проектів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передає УНН.
“13 грудня Уряд ухвалив рішення, яким продовжується впровадження централізованої системи управління державними інвестиціями та об’єктивної оцінки інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, рішення Уряду дозволить удосконалити порядок відбору та проведення державної експертизи інвестиційних проектів, шляхом посилення відповідальності органу, який проводить таку експертизу, та суб’єкта інвестиційної діяльності, який реалізує інвестиційний проект. Також запроваджується чіткий розподіл функцій між суб’єктами проведення відбору, державної експертизи та оцінки інвестиційного проекту, для реалізації якого надається державна підтримка.
Зокрема, передбачається: здійснення аналізу поданих документів на стадії експертизи, що дозволяє вчасно провести оцінку економічної ефективності проекту, показники якої впливають на висновок державної експертизи інвестиційного проекту; впорядкування термінів розгляду інвестиційного проекту для надання висновку державної експертизи, а саме зменшення терміну до 40 календарних днів проти 40 робочих днів тощо.
Як повідомляв УНН, у профільному комітеті ВР розповіли, що заважає припливу інвестицій в енергосектор України.