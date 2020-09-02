Кабмин уточнил перечень граждан, которые могут попасть на территорию Украины

"Мы предварительно уточнили перечень граждан, которые могут попасть на территорию Украины в связи с запретом на въезд. Мы уточнили частично и перечень членов семей, которые это могут сделать, а также дали возможность гражданам иностранных государств, желающим учиться в учебных заведениях Украины, сделать это, несмотря на временный запрет на въезд в связи с санэпидемнуждой", - сказал Немчинов.

Как сообщал УНН, 26 августа правительство Украины закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений.



