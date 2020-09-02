Кабмін уточнив перелік громадян, які можуть потрапити на територію України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні сьогодні попередньо уточнив перелік іноземних громадян, які можуть потрапити на територію України. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент УНН.
"Ми попередньо уточнили перелік громадян, які можуть потрапити на територію України у зв’язку з забороною на в’їзд. Ми уточнили частково і перелік членів родин, які це можуть зробити, а також дали можливість громадянам іноземних держав, які бажають навчатись у навчальних закладах України, зробити це, не зважаючи на тимчасову заборону на в’їзд у зв’язку з санепідемпотребою", - сказав Немчінов.
Як повідомляв УНН, 26 серпня уряд України закрив кордони для в’їзду іноземних громадян до 28 вересня, окрім низки виключень.