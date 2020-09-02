Кабмін уточнив перелік громадян, які можуть потрапити на територію України

"Ми попередньо уточнили перелік громадян, які можуть потрапити на територію України у зв’язку з забороною на в’їзд. Ми уточнили частково і перелік членів родин, які це можуть зробити, а також дали можливість громадянам іноземних держав, які бажають навчатись у навчальних закладах України, зробити це, не зважаючи на тимчасову заборону на в’їзд у зв’язку з санепідемпотребою", - сказав Немчінов.

Як повідомляв УНН, 26 серпня уряд України закрив кордони для в’їзду іноземних громадян до 28 вересня, окрім низки виключень.



