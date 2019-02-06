Правительство упорядочило финансирование программ для ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правительство утвердило изменения в нормативные акты, которыми упорядочило порядок использования средств на программы по социальной защите ветеранов и людей с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
"Кабинет министров Украины утвердил изменения в постановления"Некоторые вопросы предоставления финансовой поддержки общественным объединениям ветеранов" и "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки общественных объединений инвалидов", - отметили в пресс-службе.
Как сообщили в Минсоцполитики, решение приведет порядки использования бюджетных средств в соответствие с законом о Бюджете-2019 и позволит главному распорядителю этих средств своевременно финансировать бюджетные программы по социальной защите ветеранов и людей с инвалидностью.
Напомним, народные депутаты подали в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о статусе ветеранов войны, чтобы создать Единый государственный реестр ветеранов боевых действий.