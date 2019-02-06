Уряд упорядкував фінансування програм для ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Уряд затвердив зміни до нормативних актів, якими упорядкував порядок використання коштів на програми із соціального захисту ветеранів та людей з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
"Кабінет міністрів України затвердив зміни до постанов "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів” і "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань інвалідів”, - зазначили в прес-службі.
Як повідомили у Мінсоцполітики, рішення приведе порядки використання бюджетних коштів у відповідність до закону про Бюджет-2019 та дасть змогу головному розпоряднику цих коштів своєчасно фінансувати бюджетні програми із соціального захисту ветеранів та людей з інвалідністю.
Нагадаємо, народні депутати подали до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, аби створити Єдиний державний реєстр ветеранів бойових дій.