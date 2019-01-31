Раді запропонували створити реєстр ветеранів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Народні депутати подали до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону України про статус ветеранів війни: створити Єдиний державний реєстр ветеранів бойових дій. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВРУ.

"Законопроектом вносяться зміни до Закону про статус ветеранів війни, якими пропонується створити Єдиний державний реєстр ветеранів війни, відповідальним за забезпечення формування та ведення якого та його розпорядником визначається Міністерство у справах ветеранів України", - йдеться в повідомленні.

На думку авторів законопроекту, сьогодні інформація щодо осіб, які підпадають під дію Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" є "розрізненою та не дає можливості проводити системну та ефективну діяльність щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту цих осіб".

Також у пояснювальній записці до проекту зазначається, що до реєстру планують внести дані про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів їх родин та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону про статус ветеранів війни.

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Нагадаємо, 28 листопада 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів.

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