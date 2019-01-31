Раде предложили создать реестр ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Народные депутаты подали в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Закон Украины о статусе ветеранов войны: создать Единый государственный реестр ветеранов боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.
"Законопроектом вносятся изменения в Закон о статусе ветеранов войны, которыми предлагается создать Единый государственный реестр ветеранов войны, ответственным за обеспечение формирования и ведение которого и его распорядителем определяется Министерство по делам ветеранов Украины", - говорится в сообщении.
По мнению авторов законопроекта, сегодня информация о лицах, подпадающих под действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" является "разрозненной и не дает возможности проводить системную и эффективную деятельность по реализации государственной политики в сфере социальной защиты этих лиц".
Также в пояснительной записке к проекту отмечается, что в реестр планируют внести данные о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членах их семей и других лицах, на которых распространяется действие Закона о статусе ветеранов войны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Министерстве по делам ветеранов работает два человека
Напомним, 28 ноября 2018 года Кабинет министров принял решение о создании Министерства по делам ветеранов.