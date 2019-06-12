Правительство унормировало приобретение спецавтомобилей для перевозки инвалидов

Согласно принятому постановлению "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для приобретения специально оборудованных автомобилей для перевозки лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата" расширен перечень исполнительных органов городских советов, городов с численностью населения до 50 тыс. человек, которые могут получать специально оборудованные автомобили.

Отмечается, что на спецтранспорт могут претендовать взрослые и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.



Напомним, на прошлом заседании Кабинета министров правительство упорядочило вопросы контроля за соблюдением работодателями законодательства о занятости и трудоустройства лиц с инвалидностью.