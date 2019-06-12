Уряд унормував придбання спецавтомобілів для перевезення інвалідів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Уряд удосконалив механізм придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.
Відповідно до ухваленої постанови „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату” розширено перелік виконавчих органів міських рад, міст з чисельністю населення до 50 тис. осіб, що можуть отримувати спеціально обладнані автомобілі.
Зазначається, що на спецтранспорт можуть претендувати дорослі й діти з порушеннями опорно-рухового апарату.
Нагадаємо, на минулому засіданні Кабінету міністрів уряд упорядкував питання контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.