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Уряд унормував придбання спецавтомобілів для перевезення інвалідів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Уряд удосконалив механізм придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Уряд унормував придбання спецавтомобілів для перевезення інвалідів

Відповідно до ухваленої постанови „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату” розширено перелік виконавчих органів міських рад, міст з чисельністю населення до 50 тис. осіб, що можуть отримувати спеціально обладнані автомобілі.

Зазначається, що на спецтранспорт можуть претендувати дорослі й діти з порушеннями опорно-рухового апарату.

Нагадаємо, на минулому засіданні Кабінету міністрів уряд упорядкував питання контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

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