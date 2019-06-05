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Уряд унормував контроль над роботодавцями при працевлаштуванні інвалідів

Уряд унормував контроль над роботодавцями при працевлаштуванні інвалідів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Уряд упорядкував питання контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, уряд ухвалив постанову „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70”, яка передбачає внесення змін до Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, та Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю.

Постановою передбачено:

надання допомоги підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, які використовують найману працю, та господарським об’єднанням, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, щодо розрахунку кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю з метою зарахування до нормативу таких робочих місць;

визначення правових підстав та методики проведення планових та позапланових перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, та господарських об’єднань, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю, Держпраці та її територіальними органами з питань додержання суб’єктами господарювання законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

При цьому в прес-службі уточнили, що метою здійснення належного державного нагляду за додержанням суб’єктами господарювання законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, у квітні уряд врегулював фінансування заходів зі сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю за рахунок коштів Фонду соціального захисту людей з інвалідністю.

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