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Правительство нормировало контроль над работодателями при трудоустройстве инвалидов

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Правительство упорядочило вопросы контроля за соблюдением работодателями законодательства о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, правительство приняло постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 января 2007 года № 70", которая предусматривает внесение изменений в Порядок проведения проверки предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, использующих наемный труд, и порядка зачисления количества рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в норматив таких рабочих мест в хозяйственных объединениях, в состав которых входят предприятия общественных организаций лиц с инвалидностью.

Постановлением предусмотрено:

оказание помощи предприятиям, учреждениям, организациям, физическим лицам, использующим наемный труд, и хозяйственным объединением, в состав которых входят предприятия общественных организаций лиц с инвалидностью, по расчету количества рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью с целью зачисления в норматив таких рабочих мест;

определение правовых оснований и методики проведения плановых и внеплановых проверок предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, использующих наемный труд, и хозяйственных объединений, в состав которых входят предприятия общественных организаций лиц с инвалидностью, Гоструда и его территориальными органами по вопросам соблюдения субъектами хозяйствования законодательства о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью.

При этом в пресс-службе уточнили, что целью осуществления надлежащего государственного надзора за соблюдением субъектами хозяйствования законодательства о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Напомним, в апреле правительство урегулировало финансирование мероприятий по содействию трудоустройству людей с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью.

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