Правительство приняло Стратегию развития медицинского образования

"Впервые в истории независимой Украины официально утвердили документ, который предусматривает комплексный подход к изменениям в медицинском образовании. Это позволит в ближайшие 10 лет воплотить фундаментальные изменения и полностью изменить подход к отбору, обучения и профессионального становления украинских медиков", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве не ведут статистики заражения ВИЧ и гепатитом через косметические процедуры



В Министерстве добавили, что стратегия - это пошаговая инструкция на 10 лет, которая позволит осуществить действительно коренные, а не номинальные изменения в медицинском образовании. Стратегия учитывает современное состояние медицинского образования в Украине.

"Первым этапом подготовки стратегии было определение количественных и качественных показателей нынешнего уровня медобразования, в частности было проведено 15 фокус-групп в различных регионах Украины", - добавили в Минздраве.

Главной целью стратегии является повышение конкурентоспособности высшего медицинского образования и вследствие этого повышение качества предоставления медицинских услуг. Основной задачей стратегии является изменение таких направлений:

• повышение качества высшего медицинского образования;

• качественное изменение последипломного образования;

• эффективное финансирование и управление медицинских университетов

• изменение академической культуры,

• развитие научных исследований.

Напомним, правительство Украины приняло Стратегию развития национальной системы крови в Украине.