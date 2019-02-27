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Правительство приняло Стратегию развития медицинского образования

Правительство приняло Стратегию развития медицинского образования

Киев  •  УНН

 • 11095 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Кабинет министров Украины принял стратегию развития медицинского образования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Впервые в истории независимой Украины официально утвердили документ, который предусматривает комплексный подход к изменениям в медицинском образовании. Это позволит в ближайшие 10 лет воплотить фундаментальные изменения и полностью изменить подход к отбору, обучения и профессионального становления украинских медиков", - говорится в сообщении.

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В Министерстве добавили, что стратегия - это пошаговая инструкция на 10 лет, которая позволит осуществить действительно коренные, а не номинальные изменения в медицинском образовании. Стратегия учитывает современное состояние медицинского образования в Украине.

"Первым этапом подготовки стратегии было определение количественных и качественных показателей нынешнего уровня медобразования, в частности было проведено 15 фокус-групп в различных регионах Украины", - добавили в Минздраве.

Главной целью стратегии является повышение конкурентоспособности высшего медицинского образования и вследствие этого повышение качества предоставления медицинских услуг. Основной задачей стратегии является изменение таких направлений:

• повышение качества высшего медицинского образования;
• качественное изменение последипломного образования;
• эффективное финансирование и управление медицинских университетов
• изменение академической культуры,
• развитие научных исследований.

Напомним, правительство Украины приняло Стратегию развития национальной системы крови в Украине.

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