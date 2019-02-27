Уряд ухвалив Стратегію розвитку медичної освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив стратегію розвитку медичної освіти. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я України.
“Вперше в історії незалежної України офіційно затвердили документ, який передбачає комплексний підхід до змін в медичній освіті. Це дозволить у найближчі 10 років втілити фундаментальні зміни і повністю змінити підхід до відбору, навчання і професійного становлення українських медиків”, — йдеться у повідомленні.
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У Міністерстві додали, що стратегія — це покрокова інструкція на 10 років, яка дозволить здійснити справді докорінні, а не номінальні зміни в медичній освіті. Стратегія враховує сучасний стан медичної освіти в Україні.
“Першим етапом підготовки стратегії було визначення кількісних та якісних показників нинішнього рівня медосвіти, зокрема було проведено 15 фокус-груп в різних регіонах України”, — додали в Мінздраві.
Головною метою стратегії є підвищення конкурентоспроможності вищої медичної освіти і внаслідок цього підвищення якості надання медичних послуг. Основним завданням стратегії є зміна таких напрямків:
• підвищення якості вищої медичної освіти;
• якісна зміна післядипломної освіти;
• ефективне фінансування та управління медичних університетів;
• зміна академічної культури,
• розвиток наукових досліджень.
Нагадаємо, уряд України ухвалив Стратегію розвитку національної системи крові в Україні.