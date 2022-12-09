Правительство приняло Стратегию коммуникации по европейской интеграции Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял Стратегию коммуникации по европейской интеграции Украины до 2026 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
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«Сегодня Кабинет Министров Украины принял Стратегию коммуникации по вопросам европейской интеграции Украины до 2026 года, а также операционный план реализации Стратегии на период 2022-2024 гг», - говорится в сообщении.
Сообщается, что документ разработан совместно Министерством культуры и информационной политики и Офисом Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции во исполнение Плана мер по реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
«Каждый дальнейший шаг на пути к членству потребует четкой, мощной коммуникации как внутри страны, так и с государствами-членами ЕС. Должны обеспечить надлежащее информирование о реформах, осуществленных и осуществляемых Украиной в условиях полномасштабной войны России», - отмечает Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что сейчас нужно активно внедрять и коммуницировать внутренние реформы.
Главной целью Стратегии является сохранение существующего уровня поддержки курса на вступление Украины в ЕС гражданами Украины и гражданами стран-членов ЕС, а также его постепенное наращивание. Это предполагает скоординированную и системную коммуникацию государства с гражданами как на международном общенациональном уровнях, так и на уровне местного самоуправления в отношении:
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- сущности государственной политики в сфере европейской интеграции на основе выполнения Соглашения об ассоциации и других договоров между Украиной и ЕС, секторальной интеграции Украины в политическое, экономическое, культурное пространства ЕС;
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- распределения ответственности за выполнение составляющих государственной политики;
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- результатов и влияния на жизнь каждого гражданина;
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- мониторинга и противодействия дезинформации на дискредитацию курса Украины на членство в ЕС.
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«Для реализации стратегии предполагается привлечение государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, сотрудничество и партнерские проекты с бизнесом, медиа, аналитическими центрами и общественными организациями, научными и образовательными учреждениями», - говорится в сообщении.