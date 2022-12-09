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Правительство приняло Стратегию коммуникации по европейской интеграции Украины

Правительство приняло Стратегию коммуникации по европейской интеграции Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял Стратегию коммуникации по европейской интеграции Украины до 2026 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

«Сегодня Кабинет Министров Украины принял Стратегию коммуникации по вопросам европейской интеграции Украины до 2026 года, а также операционный план реализации Стратегии на период 2022-2024 гг», - говорится в сообщении.

Сообщается, что документ разработан совместно Министерством культуры и информационной политики и Офисом Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции во исполнение Плана мер по реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

«Каждый дальнейший шаг на пути к членству потребует четкой, мощной коммуникации как внутри страны, так и с государствами-членами ЕС. Должны обеспечить надлежащее информирование о реформах, осуществленных и осуществляемых Украиной в условиях полномасштабной войны России», - отмечает Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что сейчас нужно активно внедрять и коммуницировать внутренние реформы.

Главной целью Стратегии является сохранение существующего уровня поддержки курса на вступление Украины в ЕС гражданами Украины и гражданами стран-членов ЕС, а также его постепенное наращивание. Это предполагает скоординированную и системную коммуникацию государства с гражданами как на международном общенациональном уровнях, так и на уровне местного самоуправления в отношении:

  • сущности государственной политики в сфере европейской интеграции на основе выполнения Соглашения об ассоциации и других договоров между Украиной и ЕС, секторальной интеграции Украины в политическое, экономическое, культурное пространства ЕС;
  • распределения ответственности за выполнение составляющих государственной политики;
  • результатов и влияния на жизнь каждого гражданина;
  • мониторинга и противодействия дезинформации на дискредитацию курса Украины на членство в ЕС.

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«Для реализации стратегии предполагается привлечение государственных органов и учреждений, органов местного самоуправления, сотрудничество и партнерские проекты с бизнесом, медиа, аналитическими центрами и общественными организациями, научными и образовательными учреждениями», - говорится в сообщении.

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