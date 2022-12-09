Уряд ухвалив Стратегію комунікації щодо європейської інтеграції України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив Стратегію комунікації з питань європейської інтеграції України до 2026 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
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«Сьогодні Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію комунікації з питань європейської інтеграції України до 2026 року, а також операційний план реалізації Стратегії на період 2022-2024 рр», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що документ розроблений спільно Міністерством культури та інформаційної політики та Офісом Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на виконання Плану заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
«Кожен подальший крок на шляху до членства потребуватиме чіткої, потужної комунікації як всередині країни, так і з державами-членами ЄС. Маємо забезпечити належне інформування про реформи, які здійснила та здійснює Україна в умовах повномасштабної війни росії», - зазначає Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що наразі потрібно активно впроваджувати та комунікувати внутрішні реформи.
Зазначається, що головною метою Стратегії є збереження існуючого рівня підтримки курсу на вступ України до ЄС громадянами України і громадянами країн-членів ЄС, а також його поступове нарощування. Це передбачає скоординовану та системну комунікацію держави з громадянами як на міжнародному загальнонаціональному рівнях, так і на рівні місцевого самоврядування щодо:
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- суті державної політики у сфері європейської інтеграції на основі виконання Угоди про асоціацію та інших договорів між Україною та ЄС, секторальної інтеграції України в політичний, економічний, культурний простори ЄС;
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- розподілу відповідальності за виконання складових державної політики;
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- результатів і впливу на життя кожного громадянина;
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- моніторингу та протидії дезінформації на дискредитацію курсу України на членство в ЄС.
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«Для реалізації стратегії передбачається залучення державних органів та установ, органів місцевого самоврядування, співпраця та партнерські проекти з бізнесом, медіа, аналітичними центрами та громадськими організаціями, науковими та освітніми установами», - йдеться в повідомленні.