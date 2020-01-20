Правительство создает еще одно госспредеприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине будет создано Государственное предприятие “Укрвугилля”. Об этом говорится в приказе министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля от 14 января, сообщает УНН.
“Создать Государственное предприятие „Укрвугилля“ (далее — ГП „Укрвугилля“) по юридическому адресу: 03680, г. Киев, проспект Академика Палладина, 46/2”, — говорится в приказе.
Департаменту по работе с персоналом поставлена задача принять меры по назначению руководителя ГП “Укрвугилля” в установленном порядке.
Предприятие должно обеспечивать прозрачное функционирование рынка угля.
Как писал УНН, в Кабмине придумали, как “убить” бумажный документооборот от военкоматов для украинского бизнеса.