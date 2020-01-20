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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 1384 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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Уряд створює ще одне держпідприємство

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні буде створено Державне підприємство “Укрвугілля”. Про це йдеться у наказі міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля від 14 січня, повідомляє УНН.

Уряд створює ще одне держпідприємство

“Створити Державне підприємство „Укрвугілля“ (далі — ДП „Укрвугілля“) за юридичною адресою: 03680, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 46/2”, — йдеться у наказі.

Департаменту роботи з персоналом поставлено завдання здійснити заходи щодо призначення керівника ДП “Укрвугілля” в установленому порядку.

Підприємство має забезпечувати прозоре функціонування ринку вугілля.

Як писав УНН, у Кабміні вигадали, як “вбити” паперовий документообіг від військкоматів для українського бізнесу.

Українські Національні Новини

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