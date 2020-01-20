У Кабміні вигадали, як "вбити" паперовий документообіг від військкоматів для українського бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Кабмін знайшов спосіб, як зменшити бюрократичне навантаження паперового документообігу у взаєминах українського бізнесу та військкоматів. Про це повідомив Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Одна з частих скарг, яку доводиться чути від українських бізнесменів щодо зайвої бюрократії, стосується військкоматів. За нашими законами компанії мають з ними постійно листуватись щодо своїх співробітників. Годі і казати, що все листування виключно у паперовій формі", - написав Дубілет.
За його словами, після ряду зустрічей з міністерством оборони та іншими органами Кабмін відкрив проект з двох частин.
"По-перше. Як відомо, зараз компанії подають по своїх співробітниках звітність у податкову службу. Наша ідея проста: додати в цю звітність пару полів по військовому квитку та вбити, таким чином, паперові документи", - зазначив Дубілет.
Дубілет наголосив, що йому ця ідея подобається тим, що державі не потрібно витрачати час і гроші та створювати якесь нове технічне рішення, а життя бізнесу не ускладниться новими звітами і програмами.
"І по-друге. Зараз бізнес повинен повідомляти військкомати про всілякі зміни в даних своїх співробітників. Тут рішення очевидне: зробити автоматичний збір інформації з уже наявних реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів, не відволікаючи бізнес", - написав Дубілет.
Також, він зазначив, що наразі складається план впровадження проекту.
"Я розраховую, що маємо все запустити та змінити законодавство вже цього року", - додав Дубілет.
Нагадаємо, уряд планує скасувати близько 40% форм Державної служби статистики України для підприємств.