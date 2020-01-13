Кабмін планує скасувати близько 40% форм Держстату для підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Уряд планує скасувати близько 40% форм Державної служби статистики України для підприємств. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ми плануємо скасувати біля 40% форм Держстату, які заповнюють українські підприємства. Це є результатом аудиту, який ми проводили останні кілька місяців. Головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави”, — написав Дубілет.
Дубілет зазначив, що також не варто збирати ту інформацію, яка не використовується для ухвалення управлінських рішень.
“За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). При цьому це не вплине на якість та обсяги інформації, яку для держави готує Держстат”, — зазначив Дубілет.
Окрім того, Дубілет перерахував, деякі форми, які планують скасувати цього року:
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- Звіт про використання та запаси палива (4-мтп);
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- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);
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- Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);
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- Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);
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- Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);
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- Звіт з праці (1-ПВ);
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- Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);
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- Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);
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- Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);
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- Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);
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- Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);
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- Звіт про діяльність закладу вищої освіти" (2-3НК).
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Нагадаємо, в уряді ухвалили рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.