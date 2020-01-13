Кабмін планує скасувати близько 40% форм Держстату для підприємств

ukru
04:30 • 23646 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 103531 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 158323 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 255962 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 257304 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253529 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235086 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203803 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186006 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146217 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.8 м/с
60 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 33393 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 53246 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 43525 перегляди
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 19606 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 45848 перегляди
Публікації
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 165 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 255957 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 257299 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253527 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 235084 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 84295 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 33040 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141489 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154818 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114117 перегляди
Актуальне
Кабмін планує скасувати близько 40% форм Держстату для підприємств

Кабмін планує скасувати близько 40% форм Держстату для підприємств

Київ • УНН

 • 12747 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Уряд планує скасувати близько 40% форм Державної служби статистики України для підприємств. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Ми плануємо скасувати біля 40% форм Держстату, які заповнюють українські підприємства. Це є результатом аудиту, який ми проводили останні кілька місяців. Головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави”, — написав Дубілет.

Дубілет зазначив, що також не варто збирати ту інформацію, яка не використовується для ухвалення управлінських рішень.

“За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). При цьому це не вплине на якість та обсяги інформації, яку для держави готує Держстат”, — зазначив Дубілет.

Окрім того, Дубілет перерахував, деякі форми, які планують скасувати цього року:

  • Звіт про використання та запаси палива (4-мтп);
  • Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);
  • Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);
  • Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);
  • Звіт з праці (1-ПВ);
  • Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);
  • Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);
  • Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);
  • Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);
  • Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);
  • Звіт про діяльність закладу вищої освіти" (2-3НК).

Нагадаємо, в уряді ухвалили рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74