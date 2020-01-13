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Кабмин планирует отменить около 40% форм Госстата для предприятий

Кабмин планирует отменить около 40% форм Госстата для предприятий

Киев  •  УНН

 • 12747 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Правительство планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики Украины для предприятий. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это является результатом аудита, который мы проводили последние несколько месяцев. Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства", - написал Дубилет.

Дубилет отметил, что также не стоит собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений.

"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", - отметил Дубилет.

Кроме того, Дубилет перечислил некоторые формы, которые планируют отменить в этом году:

  • Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп)
  • Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт)
  • Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
  • Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП)
  • Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
  • Отчет по труду (1-ПВ);
  • Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО)
  • Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
  • Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б)
  • Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг)
  • Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены)
  • Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3нк).

Напомним, в правительстве приняли решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.

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