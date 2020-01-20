В Кабмине придумали, как "убить" бумажный документооборот от военкоматов для украинского бизнеса

"Одна из частых жалоб, которую приходится слышать от украинских бизнесменов по лишней бюрократии, касается военкоматов. По нашим законам компании имеют с ними постоянно переписываться в отношении своих сотрудников. Нечего и говорить, что вся переписка исключительно в бумажной форме", - написал Дубилет.

По его словам, после ряда встреч с министерством обороны и другими органами Кабмин открыл проект из двух частей.

"Во-первых. Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы", - отметил Дубилет.

Дубилет отметил, что ему эта идея нравится тем, что государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

"И во-вторых. Сейчас бизнес должен сообщать военкоматы о всевозможных изменениях о данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное - сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес", - написал Дубилет.

Также он отметил, что сейчас составляется план реализации проекта.

"Я рассчитываю, что у нас все запустить и изменить законодательство можно уже в этом году", - добавил Дубилет.

Напомним, правительство планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики Украины для предприятий.