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Правительство создало должности заместителей по восстановлению в 8 министерствах и 12 регионах

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о создании в 8 министерствах и 12 регионах должности заместителей по восстановлению. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.

Правительство создало должности заместителей по восстановлению в 8 министерствах и 12 регионах

Цитата

«Приняли решение о создании должности заместителей по восстановлению в 8 министерствах и 12 регионах», - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, наличие такой должности позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, а также сформирует дополнительную ответственность, прозрачность и подотчетность для восстановления Украины.

«В Правительстве также уже создана должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления, соответствующее министерство и государственное агентство. В бюджете сформировали специальный Фонд преодоления последствий агрессии. Продолжаем работать дальше над созданием архитектуры восстановления», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что в Украине начинают строительство новых магистральных водопроводов для обеспечения Юга.

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