Правительство создало должности заместителей по восстановлению в 8 министерствах и 12 регионах

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«Приняли решение о создании должности заместителей по восстановлению в 8 министерствах и 12 регионах», - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, наличие такой должности позволит качественно подойти к планированию проектов и программ восстановления, а также сформирует дополнительную ответственность, прозрачность и подотчетность для восстановления Украины.

«В Правительстве также уже создана должность вице-премьер-министра по вопросам восстановления, соответствующее министерство и государственное агентство. В бюджете сформировали специальный Фонд преодоления последствий агрессии. Продолжаем работать дальше над созданием архитектуры восстановления», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что в Украине начинают строительство новых магистральных водопроводов для обеспечения Юга.