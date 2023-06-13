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Уряд створив посади заступників із відновлення у 8 міністерствах та 12 регіонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення у 8 міністерствах та 12 регіонах посади заступників із відновлення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, передає УНН.

Уряд створив посади заступників із відновлення у 8 міністерствах та 12 регіонах

Цитата

«Ухвалили рішення про створення посади заступників із відновлення у 8 міністерствах та 12 регіонах», - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, наявність такої посади дасть змогу якісно підійти до планування проєктів і програм відбудови, а також сформує додаткову відповідальність, прозорість і підзвітність для відбудови України.

«В Уряді також уже створено посаду віцепрем'єр-міністра з питань відновлення, відповідне міністерство та державне агентство. У бюджеті сформували спеціальний Фонд подолання наслідків агресії. Продовжуємо працювати далі над створенням архітектури відновлення», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що в Україні починають будівництво нових магістральних водогонів для забезпечення Півдня.

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