Правительство создало Измаильский отряд морской охраны ГПСУ

Отряд морской охраны создан для противодействия существующим угрозам в сфере пограничной безопасности, повышение эффективности выполнения задач по обеспечению установленного режима судоходства в украинской части реки Дунай.



Как сообщал УНН, еще один корабль НАТО отправился к Черному морю .



Ранее во вторник, 19 февраля, стало известно, что в Черное море вошли два корабля постоянной противоминной группы НАТО - плавбаза военно-морских сил ФРГ Werra и турецкий тральщик Akcakoca.

Напомним, 28 января американский ракетный эсминец Donald Cook покинул Черное море через пролив Босфор.