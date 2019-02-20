Правительство создало Измаильский отряд морской охраны ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Кабинет Министров принял распоряжение о создании бюджетного учреждения "Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины", передает УНН.
Отряд морской охраны создан для противодействия существующим угрозам в сфере пограничной безопасности, повышение эффективности выполнения задач по обеспечению установленного режима судоходства в украинской части реки Дунай.
Как сообщал УНН, еще один корабль НАТО отправился к Черному морю .
Ранее во вторник, 19 февраля, стало известно, что в Черное море вошли два корабля постоянной противоминной группы НАТО - плавбаза военно-морских сил ФРГ Werra и турецкий тральщик Akcakoca.
Напомним, 28 января американский ракетный эсминец Donald Cook покинул Черное море через пролив Босфор.