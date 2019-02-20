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23 березня, 12:58 • 162788 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Уряд створив Ізмаїльський загін морської охорони ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про утворення бюджетної установи "Ізмаїльський загін морської охорони Державної прикордонної служби України", передає УНН. 

Загін морської охорони створено для протидії існуючим загрозам у сфері прикордонної безпеки, підвищення ефективності виконання завдань щодо забезпечення встановленого режиму судноплавства в українській частині річки Дунай.

Як повідомляв УНН, ще один корабель НАТО вирушив до Чорного моря

Раніше у вівторок, 19 лютого, стало відомо, що в Чорне море увійшли два кораблі постійної протимінної групи НАТО - плавбаза військово-морських сил ФРН Werra і турецький тральщик Akcakoca.

Нагадаємо, 28 січня американський ракетний есмінець Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор.

Українські Національні Новини

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