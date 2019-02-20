Уряд створив Ізмаїльський загін морської охорони ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про утворення бюджетної установи "Ізмаїльський загін морської охорони Державної прикордонної служби України", передає УНН.
Загін морської охорони створено для протидії існуючим загрозам у сфері прикордонної безпеки, підвищення ефективності виконання завдань щодо забезпечення встановленого режиму судноплавства в українській частині річки Дунай.
Як повідомляв УНН, ще один корабель НАТО вирушив до Чорного моря.
Раніше у вівторок, 19 лютого, стало відомо, що в Чорне море увійшли два кораблі постійної протимінної групи НАТО - плавбаза військово-морських сил ФРН Werra і турецький тральщик Akcakoca.
Нагадаємо, 28 січня американський ракетний есмінець Donald Cook покинув Чорне море через протоку Босфор.