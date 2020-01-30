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Правительство создало горячую телефонную линию для консультаций между врачами относительно коронавируса

Киев • УНН

 • 19657 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня в Украине протестовали правительственную горячую линию, созданную для консультаций между врачами относительно нового коронавируса. Впоследствии ее планируют расширить для использования не только врачами, но и гражданами. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Правительство создало горячую телефонную линию для консультаций между врачами относительно коронавируса

"Сегодня также было протестировано правительственную горячую телефонную линию. В ближайшее время мы сможем запустить такую телефонную линию для консультаций (относительно коронавируса - ред.). Она будет работать на национальном уровне прежде всего для специалистов лечебной сети и врачей эпидемиологов", - отметил Кузин.

По его словам, телефонная горячая линия нужна для полноценной координации и оказания консультативной медицинской помощи специалистам регионального уровня.

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"В дальнейшем планируется ее также расширить для граждан страны. Для того, чтобы они могли обратиться и получить общую информацию о ходе этого заболевания, а также ответы и рекомендации по профилактике", - сказал Кузин.

Напомним, по информации Минздрава, в мире зарегистрировано 7783 случая коронавируса, а в Украине, по состоянию на сегодня, не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

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