Правительство создало горячую телефонную линию для консультаций между врачами относительно коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня в Украине протестовали правительственную горячую линию, созданную для консультаций между врачами относительно нового коронавируса. Впоследствии ее планируют расширить для использования не только врачами, но и гражданами. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Сегодня также было протестировано правительственную горячую телефонную линию. В ближайшее время мы сможем запустить такую телефонную линию для консультаций (относительно коронавируса - ред.). Она будет работать на национальном уровне прежде всего для специалистов лечебной сети и врачей эпидемиологов", - отметил Кузин.
По его словам, телефонная горячая линия нужна для полноценной координации и оказания консультативной медицинской помощи специалистам регионального уровня.
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"В дальнейшем планируется ее также расширить для граждан страны. Для того, чтобы они могли обратиться и получить общую информацию о ходе этого заболевания, а также ответы и рекомендации по профилактике", - сказал Кузин.
Напомним, по информации Минздрава, в мире зарегистрировано 7783 случая коронавируса, а в Украине, по состоянию на сегодня, не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.