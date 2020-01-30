Уряд створив гарячу телефонну лінію для консультацій між лікарями щодо коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні в Україні протестували урядову гарячу лінію, створену для консультацій між лікарями щодо нового коронавірусу. Згодом її планують розширити для користування не лише лікарями, а й громадянами. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні також було протестовано урядову гарячу телефонну лінію. Найближчим часом ми зможемо запустити таку телефонну лінію для проведення консультацій (щодо коронавірусу — ред.). Вона буде працювати на національному рівні перш за все для фахівців лікувальної мережі та лікарів епідеміологів”, — зазначив Кузін.
За його словами, телефонна гаряча лінія потрібна для повноцінного координування та надання консультативної медичної допомоги фахівцям регіонального рівня.
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“У подальшому планується її також розширити для громадян країни. Для того, щоб вони могли звернутися і отримати загальну інформацію про перебіг цього захворювання, а також відповіді та рекомендації щодо профілактики”, — сказав Кузін.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, у світі зареєстровано 7 783 випадки коронавірусу, а в Україні, станом на сьогодні, не зареєстровано жодного підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції.