Правительство сегодня планирует рассмотреть вопрос о наблюдательном совете "Нафтогаза"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37119 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101290 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154283 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115536 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115987 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112248 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104079 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107008 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103513 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153042 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Правительство сегодня планирует рассмотреть вопрос о наблюдательном совете "Нафтогаза"

Правительство сегодня планирует рассмотреть вопрос о наблюдательном совете "Нафтогаза"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Кабинет министров в среду намерен рассмотреть вопрос внесения изменений относительно формы полицейских, утверждения порядка распределения конфискованных средств в 2017 году и объявить конкурс на члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства, передает УНН.

Сегодня Кабмин планирует рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования положений Кодекса с учетом практики ЕСПЧ по вопросам применения административного взыскания в виде административного ареста. Докладчиком по этому вопросу должен выступить министр юстиции Павел Петренко.

Кроме того, чиновники попытаются внести изменения в описание и образцы предметов униформы полицейских. Об этом должен доложить глава МВД Арсен Аваков.

Также правительство собирается утвердить порядок распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения. Об этом должен рассказать министр финансов Александр Данилюк.

Кабмин намерен рассмотреть вопрос создания межведомственной комиссии по вопросам отступления Украины от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, о чем собирается доложить министр Павел Петренко.

Помимо прочего планируют на заседании правительства поставить вопрос об организации проведения аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком. Докладчиком по этому должен выступить председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

Правительство собирается также попробовать объявить конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Относительного этого собирается выступить первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, как ожидается, представит вопросы обеспечения доступа НАПК к системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.

Украинские Национальные Новости

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