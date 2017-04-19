Правительство сегодня планирует рассмотреть вопрос о наблюдательном совете "Нафтогаза"

Сегодня Кабмин планирует рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования положений Кодекса с учетом практики ЕСПЧ по вопросам применения административного взыскания в виде административного ареста. Докладчиком по этому вопросу должен выступить министр юстиции Павел Петренко.

Кроме того, чиновники попытаются внести изменения в описание и образцы предметов униформы полицейских. Об этом должен доложить глава МВД Арсен Аваков.

Также правительство собирается утвердить порядок распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения. Об этом должен рассказать министр финансов Александр Данилюк.

Кабмин намерен рассмотреть вопрос создания межведомственной комиссии по вопросам отступления Украины от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, о чем собирается доложить министр Павел Петренко.

Помимо прочего планируют на заседании правительства поставить вопрос об организации проведения аттестации лиц, претендующих на вступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком. Докладчиком по этому должен выступить председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

Правительство собирается также попробовать объявить конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Относительного этого собирается выступить первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, как ожидается, представит вопросы обеспечения доступа НАПК к системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.