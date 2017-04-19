Уряд сьогодні планує розглянути питання щодо наглядової ради "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кабінет міністрів у середу збирається розглянути питання внесення змін щодо форми поліцейських, затвердження порядку розподілу конфіскованих коштів у 2017 році і оголосити конкурс на члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду, передає УНН.
Сьогодні Кабмін планує розглянути питання про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення положень Кодексу з урахуванням практики ЄСПЛ з питань застосування адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту. Доповідачем з цього питання має виступити міністр юстиції Павло Петренко.
Крім того, урядовці спробують внести змін до опису і зразків предметів однострою поліцейських. Про це повинен доповісти голова МВС Арсен Аваков.
Також уряд збирається затвердити порядок розподілу у 2017 році конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та повʼязаного з корупцією правопорушення. Про це має розповісти міністр фінансів Олександр Данилюк.
Кабмін має намір розглянути питання утворення міжвідомчої комісії з питань відступу України від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, про що збирається доповісти міністр Павло Петренко.
Окрім іншого планують на засіданні уряду порушити питання про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Доповідачем щодо цього має виступити голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко.
Уряд збирається також спробувати оголосити конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Щодо цього збирається виступити перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, як очікується, представить питання щодо забезпечення доступу НАЗК до системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.