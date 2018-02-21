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Кабмин одобрил законопроект, меняющий систему административно-территориального устройства Украины

Кабмин одобрил законопроект, меняющий систему административно-территориального устройства Украины

Киев  •  УНН

 • 18042 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Кабинет министров одобрил законопроект “Об основах административно-территориального устройства Украины”, который является одним из приоритетных документов для проведения децентрализации. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН.

По словам вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, документ законодательно регулирует вопросы относительно порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц, названий населенных пунктов и отнесения их к определенным категориям.

“Законопроектом устанавливается трехуровневая система административно-территориального устройства Украины — региональный уровень (АР Крым и области), субрегиональный уровень (районы) и базовый уровень — общины, в состав которых входят один или несколько населенных пунктов. Также вводится государственная регистрация административно-территориальных единиц”, - пояснил он.

Как уточнил Зубко, благодаря принятию этого законопроекта, будет ликвидировано дублирование полномочий районного совета и РГА с органами местного самоуправления ОТО, устранены избыточные расходы на содержание аппарата РГА, повысится качество предоставления услуг за счет увеличения финансирования бюджетов органов местного самоуправления в части создания госпитальных округов, нового образовательного пространства и тому подобное.

“Это является необходимым условием для дальнейшей успешной децентрализации”, — подчеркнул министр регионального развития.

Отметим, в Украине до сих пор действует закон об административно-территориальном устройстве, который был принят еще в 1981 году.

Напомним, министерство регионального развития предложит парламенту на следующей сессии приблизить границы районов к госпитальным округам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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