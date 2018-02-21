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Уряд схвалив законопроект, що змінює систему адміністративно-територіального устрою України

Уряд схвалив законопроект, що змінює систему адміністративно-територіального устрою України

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Кабінет міністрів схвалив законопроект “Про засади адміністративно-територіального устрою України”, який є одним із пріоритетних документів для проведення децентралізації. Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду, передає УНН.

За словами віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, документ законодавчо врегульовує питання щодо порядку утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, назв населених пунктів та віднесення їх до певних категорій.

“Законопроектом встановлюється трирівнева система адміністративно-територіального устрою України — регіональний рівень (АР Крим і області), субрегіональний рівень (райони) та базовий рівень — громади, до складу яких входять один або декілька населених пунктів. Також запроваджується державна реєстрація адміністративно-територіальних одиниць”, — пояснив він.

Як уточнив Зубко, завдяки прийняттю цього законопроекту, буде ліквідовано дублювання повноважень районної ради і РДА із органами місцевого самоврядування ОТГ, усунуто надмірні витрати на утримання апарату РДА, підвищиться якість надання послуг за рахунок збільшення фінансування бюджетів органів місцевого самоврядування в частині створення госпітальних округів, нового освітнього простору тощо.

“Це є необхідною умовою для подальшої успішної децентралізації”, — наголосив міністра регіонального розвитку.

Зазначимо, в Україні досі діє закон про адміністративно-територіальний устрій, який був прийнятий ще в 1981 році.

Нагадаємо, міністерство регіонального розвитку запропонує парламенту на наступній сесії наблизити межі районів до госпітальних округів.

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