Правительство одобрило законопроект о применении антикоррупционных механизмов к судьям и присяжным

Так, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, изменения позволят определить единый порядок применения антикоррупционных механизмов и приведут положения закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" в соответствие с положениями закона Украины "О предотвращении коррупции".

Таким образом, положения законопроекта предусматривают, что в отношении кандидатов на должность судьи и кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины с их письменного согласия будет проводиться специальная проверка в порядке, установленном законом Украины "О предотвращении коррупции". Также кандидаты на должность судьи и кандидаты в члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины до назначения на должность обязаны будут сообщить руководству органа, на должность в котором они претендуют, о работающих в этом органе близких лицах.

Кроме того, проект закона ужесточает требования к присяжным: в списки присяжных не будут включаться граждане, на которых в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.

"Согласно закону Украины "О предупреждении коррупции" были дополнены основания прекращения полномочий члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Такие полномочия прекращаются, в частности, в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него или решением суда, которым он привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения и наложено взыскание в виде лишения права занимать должности или заниматься деятельностью, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления", - отметил министр.

Сообщается, что обстоятельства, с наступлением которых дисциплинарные проступки признаются существенными и несовместимыми со статусом судьи. Итак, существенным дисциплинарным проступком или грубым пренебрежением обязанностями судьи, несовместимо со статусом судьи или обнаруживает его несоответствие занимаемой должности, может быть признан факт вступления в законную силу решения суда, которым судья привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения и наложено взыскание в виде лишения права занимать должности или заниматься деятельностью, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Как сообщалось в УНН, на сегодняшнем заседании правительство поддержало выделение 3 млрд грн на борьбу с коронавирусом.