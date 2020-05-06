Уряд підтримав виділення 3 млрд грн на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу підтримав виділення коштів для забезпечення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідації епідемії COVID-19, передає кореспондент УНН.
“Проект постанови щодо виділення коштів — це кошти, які виділяються на боротьбу з коронавірусною хворобою. Сума коштів 3 132 518 000 грн. Вони будуть направленні на покриття потреб закладів першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою та екстреної медичної допомоги у засобах індивідуального захисту. Також покриття потреб видатків лабораторних центрів МОЗ України для закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусної хвороби, покриття потреб на оплату праці медичних та інших працівників лабораторних центрів. Головним розпорядником коштів буде визначено МОЗ”, — заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Уряд підтримав проект з доопрацюванням в 1-денний термін.
Нагадаємо, на 9 годину 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 487 - за останню добу.