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МОЗ: за добу в Україні ще 487 випадків інфікування коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. На 9 годину 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 487 - за останню добу, що вище, ніж добою раніше, хоч і менше максимальних показників добового приросту випадків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ.

МОЗ: за добу в Україні ще 487 випадків інфікування коронавірусом

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 травня в Україні 13 184 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 487 нових випадків", - повідомили у МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 472 випадки;
  • Волинська область — 359 випадків;
  • Дніпропетровська область — 568 випадків;
  • Донецька область — 85 випадків;
  • Житомирська область — 456 випадків;
  • Закарпатська область — 572 випадки;
  • Запорізька область — 298 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1037 випадків;
  • Кіровоградська область — 402 випадки;
  • м. Київ — 1651 випадок;
  • Київська область — 891 випадок;
  • Львівська область — 553 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 165 випадків;
  • Одеська область — 505 випадків;
  • Полтавська область — 232 випадки;
  • Рівненська область — 787 випадків;
  • Сумська область — 130 випадків;
  • Тернопільська область — 935 випадків;
  • Харківська область — 403 випадки;
  • Херсонська область — 143 випадки;
  • Хмельницька область — 134 випадки;
  • Чернівецька область — 1985 випадків;
  • Черкаська область — 314 випадків;
  • Чернігівська область — 65 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722 повідомлення про підозру на COVID-19.

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