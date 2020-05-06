Минздрав: за сутки в Украине еще 487 случаев инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На 9 часов 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из которых 487 - за последние сутки, что выше, чем сутками ранее, хотя и меньше максимальных показателей суточного прироста случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 472 случая;
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- Волынская область - 359 случаев;
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- Днепропетровская область - 568 случаев;
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- Донецкая область - 85 случаев;
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- Житомирская область - 456 случаев;
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- Закарпатская область - 572 случая;
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- Запорожская область - 298 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
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- Кировоградская область - 402 случая;
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- м. Киев - 1651 случай;
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- Киевская область - 891 случай;
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- Львовская область - 553 случая;
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- Луганская область - 42 случая;
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- Николаевская область - 165 случаев;
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- Одесская область - 505 случаев;
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- Полтавская область - 232 случая;
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- Ровенская область - 787 случаев;
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- Сумская область - 130 случаев;
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- Тернопольская область - 935 случаев;
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- Харьковская область - 403 случая;
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- Херсонская область - 143 случая;
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- Хмельницкая область - 134 случая;
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- Черновицкая область - 1985 случаев;
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- Черкасская область - 314 случаев;
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- Черниговская область - 65 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 года в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.