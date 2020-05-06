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Минздрав: за сутки в Украине еще 487 случаев инфицирования коронавирусом

Киев • УНН

 • 20031 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На 9 часов 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из которых 487 - за последние сутки, что выше, чем сутками ранее, хотя и меньше максимальных показателей суточного прироста случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.

Минздрав: за сутки в Украине еще 487 случаев инфицирования коронавирусом

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 472 случая;
  • Волынская область - 359 случаев;
  • Днепропетровская область - 568 случаев;
  • Донецкая область - 85 случаев;
  • Житомирская область - 456 случаев;
  • Закарпатская область - 572 случая;
  • Запорожская область - 298 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
  • Кировоградская область - 402 случая;
  • м. Киев - 1651 случай;
  • Киевская область - 891 случай;
  • Львовская область - 553 случая;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 165 случаев;
  • Одесская область - 505 случаев;
  • Полтавская область - 232 случая;
  • Ровенская область - 787 случаев;
  • Сумская область - 130 случаев;
  • Тернопольская область - 935 случаев;
  • Харьковская область - 403 случая;
  • Херсонская область - 143 случая;
  • Хмельницкая область - 134 случая;
  • Черновицкая область - 1985 случаев;
  • Черкасская область - 314 случаев;
  • Черниговская область - 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 года в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.

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