Минздрав: за сутки в Украине еще 487 случаев инфицирования коронавирусом

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 472 случая;



Волынская область - 359 случаев;



Днепропетровская область - 568 случаев;



Донецкая область - 85 случаев;



Житомирская область - 456 случаев;



Закарпатская область - 572 случая;



Запорожская область - 298 случаев;



Ивано-Франковская область - 1037 случаев;



Кировоградская область - 402 случая;



м. Киев - 1651 случай;



Киевская область - 891 случай;



Львовская область - 553 случая;



Луганская область - 42 случая;



Николаевская область - 165 случаев;



Одесская область - 505 случаев;



Полтавская область - 232 случая;



Ровенская область - 787 случаев;



Сумская область - 130 случаев;



Тернопольская область - 935 случаев;



Харьковская область - 403 случая;



Херсонская область - 143 случая;



Хмельницкая область - 134 случая;



Черновицкая область - 1985 случаев;



Черкасская область - 314 случаев;



Черниговская область - 65 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 года в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.