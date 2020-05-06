Правительство поддержало выделение 3 млрд грн на борьбу с коронавирусом

"Проект постановления о выделении средств - это средства, которые выделяются на борьбу с коронавирусной болезнью. Сумма средств 3 132 518 000 грн. Они будут направлены на покрытие нужд учреждений первой волны для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью и экстренной медицинской помощи в средствах индивидуальной защиты. Также покрытие потребностей расходов лабораторных центров Минздрава Украины для закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки коронавирусной болезни, покрытие потребностей на оплату труда медицинских и других работников лабораторных центров. Главным распорядителем средств будет определен Минздрав", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Правительство поддержало проект с доработкой в 1-дневный срок.

Напомним, на 9 часов 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из которых 487 - за последние сутки.