Уряд схвалив законопроект про застосування антикорупційних механізмів до суддів та присяжних

Так, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, зміни дозволять визначити єдиний порядок застосування антикорупційних механізмів та приведуть положення закону України "Про судоустрій і статус суддів" у відповідність до положень закону України "Про запобігання корупції".

Таким чином, положення законопроекту передбачають, що стосовно кандидатів на посаду судді та кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за їх письмовою згодою проводитиметься спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом України "Про запобігання корупції". Також кандидати на посаду судді та кандидати у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до призначення на посаду зобов’язані будуть повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких осіб.

Крім того, проект закону посилює вимоги до присяжних: до списків присяжних не будуть включатися громадяни, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

"Відповідно до закону України "Про запобігання корупції" були доповнені підстави припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Такі повноваження припиняються, зокрема, у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього або рішенням суду, яким його притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", - зазначив міністр.

Повідомляється, що обставини, з настанням яких дисциплінарні проступки визнаються істотними та несумісними зі статусом судді. Отже, істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді або виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний факт набрання законної сили рішення суду, яким суддю притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомлялося в УНН, на сьогоднішньому засіданні уряд підтримав виділення 3 млрд грн на боротьбу з коронавірусом.