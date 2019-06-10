Правительство одобрило все необходимые решения, чтобы предотвратить рост цен на электроэнергию

"Парламент в 2017 году принял закон о рынке электроэнергии. Правительство обязано принять все меры, чтобы с 1 июля рынок заработал. Но! Нельзя допустить роста стоимости электроэнергии для людей и промышленности. Промышленность - это наш фактор роста. И мы приняли все необходимые решение, чтобы не допустить повышения цены для населения, и ограничить рост для промышленности. Это правительственные решения. Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. Тогда никаких повышений цены не будет ", - заверил Владимир Гройсман.



Как сообщал УНН, по мнению эксперта, Украина не готова к введению нового рынка электроэнергии.