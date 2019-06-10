Уряд схвалив всі необхідні рішення, аби запобігти зростанню цін на електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив всі необхідні рішення, аби запобігти зростанню цін на електроенергію з 1 липня – часу введення ринку електроенергії. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Парламент в 2017 році ухвалив закон про ринок електроенергії. Уряд зобов’язаний вжити всіх заходів, аби з 1 липня ринок запрацював. Але! Неможна допустити зростання вартості електроенергії для людей і промисловості. Промисловість - це наш чинник зростання. І ми прийняли всі необхідні рішення, аби не допустити підвищення ціни для населення, і обмежити зростання для промисловості. Це урядові рішення. Незалежний регулятор має ухвалити свої рішення і остаточно затвердити те, що схвалив уряд. Тоді ніяких підвищень ціни не буде", - запевнив Володимир Гройсман.
Як повідомляв УНН, на думку експерта, Україна не готова до введення нового ринку електроенергії.