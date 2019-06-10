Уряд схвалив всі необхідні рішення, аби запобігти зростанню цін на електроенергію

"Парламент в 2017 році ухвалив закон про ринок електроенергії. Уряд зобов’язаний вжити всіх заходів, аби з 1 липня ринок запрацював. Але! Неможна допустити зростання вартості електроенергії для людей і промисловості. Промисловість - це наш чинник зростання. І ми прийняли всі необхідні рішення, аби не допустити підвищення ціни для населення, і обмежити зростання для промисловості. Це урядові рішення. Незалежний регулятор має ухвалити свої рішення і остаточно затвердити те, що схвалив уряд. Тоді ніяких підвищень ціни не буде", - запевнив Володимир Гройсман.



Як повідомляв УНН, на думку експерта, Україна не готова до введення нового ринку електроенергії.