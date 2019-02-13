Правительство отменило ряд регуляторных требований относительно процессов управления качеством продукции и услуг
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня, 13 февраля, Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и приостановил действие ряда распоряжений по государственному регулированию процессов управления качеством продукции и услуг и сократил функции государственных органов, которые не связаны с их основной деятельностью по управлению качеством продукции, передает УНН.
"Государство должно гарантировать безопасность продукции, а бизнес - устанавливать системы управления качеством, которые ее обеспечат. Выбор таких систем является ответственностью и функцией самих предприятий, которые должны проводиться по лучшим украинским практикам на основе европейского и международного опыта. Это должно также способствовать повышению конкурентоспособности украинской продукции на внутреннем и внешнем рынках, инновационному развитию и модернизации", - комментирует решение правительства Степан Кубив.
Отмена этих регуляторных требований будет способствовать расширению возможностей украинских предприятий по развитию собственных систем управления качеством и позволит предприятиям самостоятельно вводить соответствующие системы качества.
Ранее, Правительство направило годовой отчет о своей работе в Раду.