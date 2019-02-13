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Уряд скасував низку регуляторних вимог щодо процесів управління якістю продукції та послуг

Уряд скасував низку регуляторних вимог щодо процесів управління якістю продукції та послуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні, 13 лютого, Уряд підтримав ініціативу Мінекономрозвитку і припинив дію низки розпоряджень щодо державного регулювання процесів управління якістю продукції та послуг та скоротив функції державних органів, які не пов'язані з їх основною діяльністю щодо управління якістю продукції, передає УНН.

“Держава має гарантувати безпеку продукції, а бізнес - встановлювати системи управління якістю, які її забезпечать. Вибір таких систем є відповідальністю та функцією самих підприємств, які мають проводитися за кращими українськими практиками на основі європейського та міжнародного досвіду. Це має також сприяти підвищенню конкурентоспроможності української продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, інноваційному розвитку та модернізації”, - коментує рішення Уряду Степан Кубів.

Скасування цих регуляторних вимог сприятиме розширенню можливостей українських підприємств щодо розвитку власних систем управління якістю та надасть можливість підприємствам самостійно запроваджувати відповідні системи якості.

Раніше, Уряд направив річний звіт про свою роботу у Раду

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