Уряд направив річний звіт про свою роботу у Раду

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кабінет міністрів затвердив і направив на розгляд народних депутатів звіт щодо своєї діяльності за 2018 рік. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.