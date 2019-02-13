Уряд направив річний звіт про свою роботу у Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кабінет міністрів затвердив і направив на розгляд народних депутатів звіт щодо своєї діяльності за 2018 рік. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Є пропозиція підтримати даний проект звіту, направити його в український парламент, як і всі попередні звіти. Немає заперечень, тоді 5.13 ухвалено", - зазначив Прем’єр.
За його словами, це вже 4-й звіт, який подає цей Кабінет міністрів.
При цьому він наголосив, що цей звіт уряд подає вчасно – у відповідності до прописаної у законі процедурі.
Нагадаємо, відповідно до озвученого прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом звіту за 2018 рік, надходження до бюджету від експорту минулого року за 11 місяців сягнули майже 54 млрд грн.